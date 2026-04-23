افتتاح متحف ومركز ثقافي للفلكلور في السليمانية (صور)

أقامت جمعية الفنون الشعبية في السليمانية، يوم الخميس، مراسيم خاصة لافتتاح متحف ومركز ثقافي يُعنى بالفلكلور والتراث في المحافظة، بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والفنية والاجتماعية.

وقال دياري بالابان، المشرف على المراسيم، لوكالة شفق نيوز، إن "المنزل الذي يحتضن هذا المشروع كان سابقاً يعود لإحدى العائلات القديمة في السليمانية، وقد جرى العمل على تحويله، بالتعاون مع مجموعة من المهتمين، إلى متحف ومركز ثقافي وفني".

وأضاف أن "المركز يهدف إلى أن يكون فضاءً يجمع الفنانين والمثقفين لمناقشة الواقع الثقافي والفني والأدبي، فضلاً عن إحياء التراث المحلي وتعزيزه".

وتضمنت فعاليات الافتتاح إلقاء قصائد شعرية، وتقديم أغانٍ فلكلورية قديمة، إلى جانب عروض تراثية جسدت الفلكلور الكوردي، فضلاً عن تنظيم معارض للأعمال اليدوية التي أنجزتها نساء من السليمانية.

وشهدت المراسيم، حضور شخصيات ثقافية وتراثية بارزة، أكدت أهمية المشروع في الحفاظ على الهوية الثقافية للمدينة.

واختتم بالابان حديثه بالقول إن "هذا المكان سيكون ملتقى للعائلات ومحطة للعودة إلى التراث الكوردي الأصيل في محافظة السليمانية".