افتتاح كنيسة "أم النور" ومعهد للأزهر في أربيل

شفق نيوز – أربيل

افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، كنيسة "أم النور" في قضاء عنكاوا، في حين حضر مراسم وضع حجر الأساس لمعهد الأزهر، إلى جانب احتفالية تخرج طلبة معهد الوعّاظ والخطباء في أربيل.

حيث افتتح بارزاني، كنيسة (أم النور) في مراسم رسمية حضرها كل من البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، والكاردينال لويس روفائيل ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين، ولفيف من رجال الدين، وجمع غفير من المواطنين.

وقال بارزاني في كلمة له خلال الافتتاح، إنه "في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد هجمات تنظيم داعش الإرهابية على إقليم كوردستان والموصل وسهل نينوى، اضطر آلاف الإخوة والأخوات من المسيحيين في تلك المناطق إلى ترك منازلهم وأرزاقهم، واللجوء إلى إقليم كوردستان، وبالأخص إلى عنكاوا، حيث تمكنوا من العيش بسلامٍ وطمأنينة".

وأوضح، أن "هذه الكنيسة تُعد هديةً من حكومة إقليم كوردستان لتلك العوائل المسيحية التي كانت ضمن الشريحة الكبرى من مهجّري سهل نينوى، والذين بسبب الأوضاع غير المستقرة في مناطقهم لم يتمكنوا من العودة، وهم اليوم يستفيدون من هذه الكنيسة لإقامة صلواتهم وممارسة شعائرهم الدينية فيها".

وأكد بارزاني، أن "حكومة إقليم كوردستان ستواصل جهودها الرامية إلى إنهاء الأوضاع المعقدة في سهل نينوى، والعمل على توفير بيئةٍ آمنةٍ ومستقرة، تُمكّن إخوتنا وأخواتنا من العودة بكرامةٍ وأملٍ إلى منازلهم وكنائسهم".

هذا وأقيمت مراسم وضع حجر الأساس لمعهد الأزهر، إلى جانب احتفالية تخرج طلبة معهد الوعّاظ والخطباء في أربيل، بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وقال بارزاني خلال الاحتفالية، إن "الأساتذة ورجال الدين كان لهم دور مهم في حركة التحرر لشعب كوردستان، كما أسهموا في تطوير اللغة والأدب والتنوير الكوردي".

وأوضح أن "العديد من القادة والمفكرين والشعراء والكتّاب الكورد كانوا شخصيات دينية وعلماء في الشريعة الإسلامية، وكان لهم دور بارز في الدفاع عن الحقوق المشروعة لشعب كوردستان، ومعالجة القضايا الوطنية، ونشر الفكر الوسطي المتسامح في التعايش الديني داخل إقليم كوردستان".

وأضاف قائلاً، "اليوم، ونحن نضع حجر الأساس لمعهد الأزهر، نأمل أن يشكّل هذا المشروع خطوة أخرى نحو إعداد المزيد من العلماء ورجال الدين الذين يحملون روح الاعتدال، على نهج جامعة الأزهر الشريف المعروفة في العالم الإسلامي".

وأوضح بارزاني، أن هذه الخطوات، تعكس التزام الحكومة بدعم كافة المكونات الدينية.

واختتم رئيس الحكومة كلمته بتجديد الالتزام بأن حكومة إقليم كوردستان ستستمر في دعم مبادئ السلام والتعايش واحترام جميع الأديان، ليس فقط على مستوى الإقليم، بل في منطقة الشرق الأوسط بأسرها.