افتتاح أكبر مشروع لتربية الأبقار وإنتاج الحليب في دهوك

شفق نيوز/ افتتح رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، أكبر مشروع لتربية الأبقار وإنتاج الحليب ومشتقاته في دهوك.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن تكلفة المشروع تبلغ 90 مليون دولار على مساحة ألف دونم حيث يستوعب تربية 3 آلاف بقرة.

واضاف ان، نسبة المساحات الخضراء في المشروع تبلغ أكثر من 125 الف متر مربع ويمكن للمصنع انتاج 120 الف لتر من الحليب يوميا.

وأعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، عن سعادته بوجود مشاريع استراتيجية في الإقليم، مؤكداً أن هذه المشاريع تلعب دوراً حيوياً في تعزيز اقتصاد المنطقة وتوفير فرص عمل لسكانها.

وفي حديثه خلال افتتاح المشروع، أشار بارزاني إلى أن المشروع تم تأسيسه على مساحة واسعة وسيكون له تأثير إيجابي على اقتصاد إقليم كوردستان.

وأضاف رئيس الحكومة أن البرنامج الحكومي يركز على تنويع مصادر الدخل لتقليل الاعتماد على مورد واحد، مشدداً على أهمية تطوير القطاع الزراعي باعتباره محفزاً لتطوير قطاعات أخرى في الإقليم.

كما عبّر عن أمله في تحقيق الأمن الغذائي على مستوى إقليم كوردستان، بهدف تقليل الاعتماد على استيراد المنتجات من الخارج، ولتفادي أي مشاكل مستقبلية قد تنشأ في حالة حدوث أزمات.

واختتم بارزاني تصريحه بالتأكيد على أن حماية الأمن الغذائي تعد من أولويات أي دولة أو شعب، مشيداً بالخطوات التي يتخذها إقليم كوردستان في هذا المجال.