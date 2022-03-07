افتتاح أكبر "علوة" خضار نموذجية في السليمانية

شفق نيوز/ افتتح نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، يوم الاثنين، أكبر "علوة" نموذجية لبيع وتسويق الفواكه والخضار المحلية والمستوردة في محافظة السليمانية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مراسم الافتتاح حضرها أيضاً وزيرة الزراعة ورئيس هيئة الاستثمار في حكومة إقليم كوردستان ومحافظ السليمانية وعدداً كبيراً من المستثمرين ورجال الأعمال.

وقالت وزيرة الزراعة بيكر طالباني في كلمة خلال الافتتاح، إن "هذه العلوة تعد من اهم واكبر المحطات النموذجية لتسويق وتخزين الخضار المحلية والمستوردة خاصة وان موقعها نموذجي واستراتيجي وقريب للمناطق الزراعية التي تعد السلة الغذائية لمحافظة السليمانية".

وبينت انها "تقع بين منطقتين زراعيتين الأولى بازيان التي تضم ١٦ الف بيت زجاجي، ومنطقة بيره مكرون التي تضم 2000 بيت زجاجي، في حين أن مجموع البيوت الزجاجية في الاقليم ٢٨ الف بيت".

واشارت الى ان "هذا المكان الاقتصادي سيكون محطة لتسوق الخضار لمناطق بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية".

ولفتت طالباني الى ان "هذه العلوة نفذت بحسب تصاميم معتمدة في البلدان المتقدمة بالاضافة الى كونها تضم محالا كثيرة واماكن لتخزين وحفظ الخضروات والفواكه".

واضافت "هذه العلوة ستسهم بالحد من دخول الشاحنات الثقيلة ذات الاحمال الكبيرة الى داخل مدينة السليمانية مما سيقلل من الزحامات المرورية وتأثير تلك العجلات على الطرق وتلفها".

واوضحت طالباني ان "مساحة العلوة تبلغ ١٠٣ دوانم وتتكون من ١٥٢ قاطعاً كما يوجد فيها ٦ برادات عملاقة فضلاً عن مختبر نموذجي للسيطرة النوعية".

وتابعت ان "هذا المشروع الضخم الذي يعد واحداً من المشاريع الاستراتيجية التي وضعتها الكابينة التاسعة لحكومة الاقليم، يهدف إلى توفير مركز تجاري للمنتجات المحلية وتوفير فرص العمل لألف العاطلين".

واكدت أن "هذا المشروع يمثل مرحلة مهمة لتطوير القطاع الزراعي في الاقليم وهو ثمرة تعاون مشترك بين وزارة الزراعة وهيئة الاستثمار في كوردستان، كما أن وزارة الزراعة قامت بالتنسيق مع شركة التجهيزات الزراعية العراقية لاستثمار هذا المشروع على مستوى العراق".

واختتمت طالباني بالقول ان "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وافق على تخصيص ٤٠٠ دونم زراعي في حلبجة وذلك لإنشاء معمل لإنتاج الأغذية المحلية".