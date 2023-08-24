افتتاح فرع لهيئة الأوراق المالية وسوقها في السليمانية

شفق نيوز/ اعلن محافظ السليمانية، اليوم الخميس عن افتتاح المركز الدولي للتمويل والتجارة في السليمانية والذي سيبدأ عمله في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن المركز سيجمع المستثمرين والأموال معا لخلق فرص عمل وينقل السليمانية إلى مرحلة اقتصادية مهمة.

وقال محافظ السليمانية هفال أبو بكر، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المركز الدولي للمال والتجارة سيفتتح في السليمانية لأول مرة في العراق وإقليم كوردستان".

وأضاف أن "المركز سيجمع المستثمرين والمال لخلق فرص عمل وتشجيع وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

بدوره؛ بين رئيس هيئة الأوراق المالية في البنك المركزي العراقي فيصل الهيمص خلال المؤتمر؛ أنه "على مدار الشهرين الماضيين توصلنا الى اتفاق بين الهيئة ومجموعة ميران للعمل على منح ترخيص لفرع لسوق الأوراق المالية في المركز الدولي للمال والتجارة في السليمانية".

وأشار رئيس الهيئة الى "توقيع مذكرة تفاهم لفتح فرع لهيئة الأوراق وفرع لسوق الأوراق المالية في السليمانية"، مؤكدا "دعم الهيئة للمركز من خلال توفير فرص العمل والتمويل في السليمانية واقليم كوردستان".

وبدأ وبدء المركز الدولي للمال والتجارة بدعم من الحكومة العراقية ووزارة المالية والبنك المركزي العراقي لدعم الراغبين في فتح مشاريع صغيرة أو متوسطة وسيكون هذا المركز مهماً لجمع المستثمرين ذوي رؤوس الأموال.

وأعلنت هيئة الأوراق المالية، أمس الأربعاء، توقيع اتفاقية تعاون بينها وبين المركز الدولي للمال والتجارة تلزم الطرفين بتعزيز الإستثمار المالي وتطوير الأنشطة الإقتصادية في إقليم كوردستان وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم الإقتصاد العراقي وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.