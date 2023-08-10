افتتاح طريق استراتيجي مهم في أربيل بكلفة 3 مليارات دينار (صور)

شفق نيوز/ افتتحت إدارة محافظة أربيل، اليوم الخميس، طريقا استراتيجيا وسط المدينة، ويتوسط شارعين مهمين فيها، ويساعد في تقليل الزخم المروري الحاصل على الشارع الرابط مع محافظة كركوك، بكلفة بلغت 3 مليارات دينار عراقي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن محافظ أربيل افتتح، اليوم، شارعاً رئيساً استراتيجياً في مدينة أربيل يقع وسط شارعي 100 و120 ويبلغ طوله 3 كيلومترات بممرين ذهابا وإيابا وبعرض يصل الى 30 مترا.

وقال المحافظ اوميد خوشناو إن هذا الشارع مهم جدا لأهالي المنطقة الذين طالبوا بإنشائه لا سيما وانه يجاور احدى المناطق القديمة في أربيل وتم افتتاحه بممرين ذهابا وإيابا بعد 8 أشهر من العمل به.

وأضاف خوشناو ان الشارع تم افتتاحه رسمياً أمام السائقين وسيكون مساعدا للشارع الرئيس الرابط بين أربيل وكركوك لان الطريق الرئيس الرابط بين المحافظتين يشهد ازدحاما مروريا ويمر بمجموعة من الدوائر الرسمية والكليات.

وتابع خوشناو ان تكلفة انشاء هذا الشارع بلغت 3 مليارات دينار عراقي ويضم كل المواصفات الهندسية والمرورية المطلوبة.