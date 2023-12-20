افتتاح "سوق المعرض" الدولي للمنتجات المحلية في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ اُفتتح، اليوم الأربعاء، على أرض المعارض الدولية في طاسلوجة بمدينة السليمانية، معرض السليمانية الدولي للمنتجات المحلية بمشاركة قرابة 120 شركة محلية وأجنبية لمدة عشرة أيام.

وقال المشرف على المعرض شوقي عمر، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "هذا المعرض مختلف عن جميع المعارض التخصصية الأخرى كون تلك المعارض تحظى باستقطاب المختصين بينما هذا المعرض يستقطب الجمع، ونحن أسميناه (سوق المعرض) كونه يلبي جميع الاحتياجات اليومية للفرد".

وأضاف أن "المعرض يضمُّ عدداً كبيراً من الشركات من كوردستان والعراق وإيران ودول أخرى حيث يصل عددها إلى 120 شركة، وهو يستمر من الفترة من 20 كانون الأول الجاري، ولغاية 29 من نفس الشهر، اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا ولغاية السادسة مساء يوميا".

وبيّن أن "الأسعار المعروضة في المعرض مناسبة، لكن هناك ظروفاً و عوامل تؤثر على أسعار السلع في كل مكان بما فيها المعرض أهمها سعر العملة الأجنبية"، مشيرا إلى أن "المعرض سيجذب المتبضعين من جميع مناطق العراق، وهو جاذب للسياح كما أنه سيوفر فرص عمل للعديد من الشباب العاطل عن العمل وهذا ما سيحرك السوق في المحافظة".