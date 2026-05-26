افتتاح خط طيران مباشر بين أربيل وباكو
2026-05-26T14:52:07+00:00
شفق نيوز- بغداد
أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، يوم الثلاثاء، افتتاح خط طيران مباشر بين أربيل والعاصمة الأذربيجانية باكو.
وذكرت الشركة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن الرحلات الجوية ستنطلق ابتداءً من يوم الخميس المقبل، برحلة أسبوعية.
وأعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، في الثامن من نيسان/ أبريل الماضي، إعادة فتح الأجواء العراقية والمطارات كافة أمام حركة الطيران، بعد إغلاقها جراء الحرب بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.