افتتاح خط طيران مباشر بين أربيل وباكو

شفق نيوز- بغداد

أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، يوم الثلاثاء، افتتاح خط طيران مباشر بين أربيل والعاصمة الأذربيجانية باكو.‏

وذكرت الشركة في بيان مقتضب ورد لوكالة ‏شفق نيوز، أن الرحلات الجوية ستنطلق ابتداءً من يوم الخميس ‏المقبل، برحلة أسبوعية.‏

وأعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، في الثامن من نيسان/ أبريل ‏الماضي، إعادة فتح الأجواء العراقية والمطارات كافة أمام حركة ‏الطيران، بعد إغلاقها جراء الحرب بين أميركا وإسرائيل من ‏جهة وإيران من جهة أخرى.‏