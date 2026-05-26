افتتاح خط طيران مباشر بين أربيل وباكو

افتتاح خط طيران مباشر بين أربيل وباكو
2026-05-26T14:52:07+00:00

شفق نيوز- بغداد

أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، يوم الثلاثاء، افتتاح خط طيران مباشر بين أربيل والعاصمة الأذربيجانية باكو.‏

وذكرت الشركة في بيان مقتضب ورد لوكالة ‏شفق نيوز، أن الرحلات الجوية ستنطلق ابتداءً من يوم الخميس ‏المقبل، برحلة أسبوعية.‏

وأعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، في الثامن من نيسان/ أبريل ‏الماضي، إعادة فتح الأجواء العراقية والمطارات كافة أمام حركة ‏الطيران، بعد إغلاقها جراء الحرب بين أميركا وإسرائيل من ‏جهة وإيران من جهة أخرى.‏

Shafaq Live
Shafaq Live
عربي
عربي
Radio radio icon