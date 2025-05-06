افتتاح المعرض الدولي الثالث للسياحة بالشرق الأوسط في أربيل

شفق نيوز/ افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، المعرض الدولي الثالث للسياحة في الشرق الأوسط، بمشاركة غرفة تجارة وصناعة أربيل.

وقالت غرفة تجارة أربيل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، قام اليوم، بافتتاح المعرض الدولي الثالث للسياحة في الشرق الأوسط في قاعة المعارض الدولية في أربيل".

وأوضحت أن "هذا المعرض يشارك فيه أكثر من 150 شركة ومؤسسة سياحية من 20 دولة، وسيستمر لمدة ثلاثة أيام، بهدف تعريف العالم بالوجه السياحي لإقليم كوردستان وجذب انتباه الشركات والمستثمرين الأجانب للاستثمار في قطاع السياحة في إقليم كوردستان، والذي يعد أحد أهداف حكومة إقليم كردستان لإنعاش هذا القطاع".

وتابع البيان: "تشارك غرفة تجارة وصناعة أربيل في المعرض بحضور نائب الرئيس وأعضاء المجلس الإداري".