افتتاح المركز اليوناني - الكوردي للتنمية والاستثمار في أربيل

شفق نيوز/ أقيم في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، حفل افتتاح المركز اليوناني الكوردي للتنمية والاستثمار.

وجرى الحفل بحضور الحاج إسماعيل سورچي وإبراهيم محمد آغا، عضوي المجلس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة أربيل، وسربست زاخويي، مدير المركز اليوناني - الكوردي، والقنصل العام والملحق التجاري في القنصلية العامة لدولة اليونان في أربيل، وعدد من التجار وأصحاب الشركات والشخصيات.

وأعرب الحاج إسماعيل سورچي، عضو المجلس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة أربيل، عن أمله في أن يكون افتتاح هذا المركز سبباً في تقوية العلاقات التجارية بين اليونان وإقليم كوردستان.

كما طلب سروجي، من القنصل اليوناني تسهيل الأمور لتجار كوردستان وتشجيع شركات ومستثمري بلادهم للاستثمار في إقليم كوردستان والمشاركة في المعارض الدولية في أربيل، كما أظهر استعداد غرفة تجارة وصناعة أربيل لكل التنسيق والدعم لهم.

من جانبه أكد سربست زاخويي، مدير المركز، أنهم يبذلون جهودهم بكل الطرق لإنشاء علاقة تجارية واقتصادية قوية بين اليونان وإقليم كوردستان.