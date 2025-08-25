افتتاح المركز الثقافي العربي الكوردي في بغداد

شفق نيوز- بغداد

شهد، مساء يوم أمس الأحد، افتتاح المركز الثقافي العربي الكوردي في العاصمة العراقية بغداد، بحضور شخصيات سياسية وثقافية وأدبية من بغداد وإقليم كوردستان.

وقال رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن افتتاح هذا المركز ليس مجرد حدث ثقافي، بل هو خطوة لتعزيز العلاقات الثقافية، وزيادة الإنتاج المعرفي والإبداعي، وجعل هذا المركز بيتا جامعا لرواد الثقافة في البلاد.

وبحسب رشيد، فإن استقرار الدولة وقوة نظامها الديمقراطي ينبعان من عمق الثقافة في المجتمع، مبيناً أن العلاقة الثقافية بين العرب والكورد لم تولد اليوم، وجذورها تضرب في عمق التاريخ منذ مئات السنين، إذ أسهم المثقفون والكتاب الكورد مع العرب إسهاما فاعلا في النهضة الفكرية والأدبية للعراق.

وتابع: "نحن مقبلون على استحقاق ديمقراطي مهم في 11 تشرين الثاني القادم، يتمثل في انتخابات مجلس النواب"، داعياً الجميع إلى المشاركة الفاعلة واختيار ممثليهم بحرية تامة.

ووفق الرئيس العراقي، فإن المال العام ملك للشعب ولا يجوز استخدامه لمصلحة أي طرف انتخابي، مؤكداً أهمية "تحقيق العدالة الانتخابية، وضرورة إشراك مراقبين من المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية لضمان نزاهتها".

وختم حديثه بالقول إن "نجاح العملية الانتخابية والتداول السلمي للسلطة هو موضع فخر واعتزاز لنا جميعا، ويستحق أن نبذل في سبيل انجاحه أقصى الجهود".