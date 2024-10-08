افتتاح المرحلة الثانية من مشروع "ازدهار" في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء الثلاثاء، المرحلة الثانية من مشروع "ازدهار"، وأكد أن هذا المشروع يعد من المشاريع الحيوية التي اهتمت بها حكومة الإقليم.

وأشار بارزاني، في كلمة ألقاها خلال الافتتاح، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إلى نجاح الجزء الأول من المشروع، الذي يساهم في تحسين الأوضاع المادية للمواطنين من خلال استفادتهم من المصارف الأهلية.

واعتبر أن مشروع "ازدهار" هو ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في القطاع الخاص، حيث يوفر قروضًا لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بضمان ودعم حكومي.

وأوضح أن المشروع يشارك فيه 25 شركة، وقد وضعت حكومة الإقليم 10 ملايين دولار كضمان لاستمرار المصارف في منح القروض.

وقد تم منح حوالي 3 مليارات دينار حتى الآن للمواطنين، ويتوقع في المرحلة الثانية، أن يشارك أكثر من 100 عمل آخر.

وأكد بارزاني أن حكومة الإقليم ملتزمة بتوفير فرص العمل المتساوية للجميع، مما يعكس اهتمام الحكومة بتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة في المجتمع.