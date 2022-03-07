اغلاق محلات واسواق لقيامها برفع أسعار المواد الغذائية في اربيل

شفق نيوز/ حذرت محافظة اربيل اصحاب الاسواق الكبيرة والمحلات، يوم الاثنين، من مغبة رفع الأسعار والإضرار بالمواطنين، وذلك بعد قيام لجنة تفتيش ومراقبة الأسواق بغلق 8 محلات كبيرة لمخالفتها القرارات والتعليمات بهذا الصدد.

وجاء في بيان لمحافظة اربيل ورد لوكالة شفق نيوز، انه بامر وتوصية المحافظ اوميد خوشناو وبهدف مراقبة الأسواق ومنع الأشخاص والجهات من التلاعب بالأسعار واحتياجات المواطنين، قامت لجنة التفتيش والمراقبة في قائممقامية اربيل باشراف قائممقام المركز نبز عبدالحميد بحملة تفتيش ومتابعة في الاسواق والماركيتات والمخازن الكبرى.

واضاف البيان ان الحملة اسفرت عن اغلاق 8 "ماركيتات" كبيرة لقيامها برفع الاسعار والمستلزمات ، مبينا انه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه أصحابها.

واوضح البيان ان المحال التي تم اغلاقها هي (احد فروع تيمارات، سوق بايتخت في حي هفالان، سوق هوري، سوق بازار، بارين ماركيت، ماركيت زين ستي، باور ماركيت، ولايت ستي).

وتابع البيان ان الحملة مستمرة، بحسب البيان، والهدف منها تفتيش ومتابعة التلاعب باسعار السلع والبضائع والاحتياجات الخاصة بالمواطنين، وهي شملت اليوم جميع المجمعات والاسواق الكبيرة لغاية اصغر المحلات، مضيفا ان اي صاحب محل يرفع الاسعار ويخالف التعليمات فان محله سيغلق وتتخذ بحقه الاجراءات المشددة .

وشهدت الأسواق المحلية العراقية، خلال اليومين الماضيين، ارتفاعاً مفاجئاً في الاسعار، لا سيما المواد الغذائية الاساسية، وسط أنباء تفيد بتأثر الاقتصاد العراقي بتطورات المواجهة الروسية - الاوكرانية، مع اقتراب حلول شهر رمضان.