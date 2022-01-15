اغلاق ستة نواد ليلية في اربيل (صور)

شفق نيوز/ اعلنت محافظة اربيل يوم السبت، ان الشرطة والاسايش قامت باغلاق ستة نواد ليلية لمخالفتها لقرارات وتعليمات المحافظة في منطقة عنكاوا، مؤكدة استمرار حملة لاغلاق الاماكن المخالفة لضمان عدم الاخلال بالاداب العامة ومخالفة القرارات والتعليمات.

وجاء في بيان للمحافظة ورد لوكالة شفق نيوز، انه استمرارا لحملة اغلاق الاماكن التي لاتلتزم بالقرارات والتعليمات الصادرة عن المحافظة والتي اصبحت سببا لازعاج المواطنين ومخالفة القانون، تم ليلة 15 / 16 اغلاق ستة اندية ليلية اخرى في منطقة عنكاوا واربيل باشراف قائممقام قضاء المركز من قبل قوات الشرطة والاسايش، مبينا انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد اصحابها.

وجدير بالذكر انه في اطار حملة منع المظاهر المشينة والبعيدة عن الاداب العامة وعدم حصول الحوادث غير المرغوب فيها والحفاظ على الاعراف والتقاليد وبسبب المخالفات وعدم الالتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة عن محافظة اربيل تم خلال الايام الماضية اغلاق العديد من الاماكن المخالفة وان الحملة مستمرة.