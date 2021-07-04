"اغرب سرقة".. شرطة اربيل تعتقل صاحب منزل سرق مستأجره

شفق نيوز/ أعلنت شرطة اربيل في اقليم كوردستان، يوم الاحد، عن اعتقال سارقين أحدهما صاحب منزل قام بسرقة مستأجره في قضاء عنكاوا شمال غربي المحافظة.

وقال المتحدث باسم شرطة اربيل هوكر عزيز، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية من شرطة اربيل اعتقلت شخصاً وهو صاحب منزل بتهمة سرقة 60 الف دولار و5 ملايين دينار عراقي ومصوغات ذهبية من مستأجره الذي كان يسكن في الطابق العلوي بمنزله الكائن في قضاء عينكاوا باربيل".

وأضاف عزيز أن "تبليغاً وصلنا في الثالث من شهر تموز الجاري يفيد بسرقة بعض المصوغات الذهبية"، مبيناً أن "شكوى اخرى وصلتنا بعد التبليغ الاول تفيد بسرقة مبلغ مالي".

وأوضح أن "تحقيقات الشرطة أثبتت تورط صاحب المنزل بالسرقة، وقد اخفى الاموال بمساعدة صديق له في اطار احدى السيارات"، مؤكداً "اعتقال الشخص الثاني ايضاً الذي شارك في السرقة".

وأشار عزيز إلى "إحالة المتهمين الاثنين الى القضاء وفق المادة 443 من قانون العقوبات العراقي"، واصفاً الحادث بأنه "اغرب سرقة من حيث قيام صاحب المنزل بسرقة مستأجره".