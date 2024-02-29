اغتيال مواطن تركي في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفاد شاهد عيان، يوم الخميس، باغتيال مواطن يُعتقد أنه تركي الجنسية، في إحدى المناطق المكتظة بالسكان وسط مدينة السليمانية، ضمن إقليم كوردستان.

وذكر الشاهد، لوكالة شفق نيوز، أن "المجني عليه قتل من قبل شخص يستقل عجلة لم يعرف نوعها لغاية الآن، حيث قام بإطلاق النار على الضحية وأرداه قتيلاً".

وأضاف أن "الجريمة وقعت في منطقة (مجيد بيك) مقابل مطعم سمك دەباشان، دون معرفة أسباب الحادث، أو تفاصيل اخرى عن المجني عليه، لكن يقال إنه كان تركي الجنسية".

وأشار الشاهد، إلى أن "قوات الشرطة والطوارئ وصلت إلى مكان الحادث وقامت بنقل جثة المقتول إلى دائرة الطب العدلي، وباشرت بعمليات التحقيق من خلال مشاهدة كاميرات المراقبة لمعرفة حيثيات الجريمة".