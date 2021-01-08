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اغتيال مسؤول ملف النازحين بالإدارة الذاتية ونجله في مخيم الهول

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-08T19:02:06+0000
اغتيال مسؤول ملف النازحين بالإدارة الذاتية ونجله في مخيم الهول

شفق نيوز/ اغتيل مسؤول ملف النازحين بالادارة الذاتية شمال شرقي سوريا، حمد صالح حديد ونجله، يوم الجمعة، واصيب نجله الاخر بنار مجهولين ضمن القسم الرابع بمخيم الهول شرق الحسكة.

وكان حديد الذي يرأس مجلس سوريا للنازحين التابع للإدارة الذاتية يعمل على متابعة وتيسير أمور النازحين السوريين ضمن المخيم وتعرض لإطلاق نار اثناء خروجه هو وأولاده من احد المساجد.

وقال مصدر مطلع من مخيم الهول لوكالة شفق نيوز، إن "قوى الأمن الداخلي “الأسايش” وعقب عملية الاغتيال أقدمت على تنفيذ عملية دهم وتفتيش ضمن المخيم بحثاً عن قاتلي حديد".

وأشار المصدر إلى "مقتل عنصر في قوات الاسايش واصابة اخر اثناء حملة المداهمة اثر فتح مجهولين النار على قوات الاسايش ضمن القسم الثالث من المخيم".

وأوضح أن "خلايا تنظيم داعش داخل المخيم تقف خلف عمليات اغتيال".

 وعثرت قوى الأمن الداخلي “الأسايش” أمس الخميس على جثة لاجئة تحمل الجنسية العراقية، مقتولة بطلقتين في الرأس ضمن القسم الثاني من مخيم “الهول”.

ويعد مخيم الهول من أكبر المخيمات التي تحوي عوائل وأفراد تنظيم "داعش" في شمال شرق سوريا ويقطن فيه أكثر من 60 ألف شخص من مواطنين سوريين وجنسيات أخرى مختلفة.

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