اعمال حفريات تتسبب بقطع الإنترنيت في مسار أربيل - نينوى

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، يوم الاثنين، عن انقطاع الإنترنيت في مسار أربيل - نينوى بعد تعرض الكابل الضوئي للقطع اثر اعمال حفريات من قبل بلدية الموصل.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الاتصالات رعد المشهداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مسار أربيل - موصل قد تعرض إلى قطع نتيجة الأعمال الحفرية التي تقوم بها دائرة بلدية الموصل"، موضحا ان "وزير الاتصالات أركان شهاب أحمد الشيباني امر بمعالجة هذا القطع وبالسرعة الممكنة ومتابعة أعمال صيانة مسارات الكابل الضوئي وإجراء عمليات التصليح وإعادة تأهيل المسارات التي تتعرض للقطوعات حفاظا على البنى التحتية ولضمان استمرارية وديمومة العمل".

واضاف ان "كوادر شعبة التراسل في محافظة نينوى باشرت بإصلاح عارضة قطع الكابل الضوئي على مسار أربيل _موصل في منطقة حي القدس وقد تم إنجاز العمل وإصلاح العارض وإعادة الخدمة بوقت قياسي وقد تم الإيعاز إلى الشعبة القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق دائرة بلدية الموصل".