سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

إثر احتجاجات دامية.. فرض حظر التجوال بين بمحافظتين وإدارتين في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-08T18:39:37+0000
إثر احتجاجات دامية.. فرض حظر التجوال بين بمحافظتين وإدارتين في كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت السلطات في السليمانية وحلبجة بإقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، فرض حظر للتجوال بين المحافظتين والمدن المحيطة بهما.

وقالت اللجنة الأمنية العليا في السليمانية وحلبجة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "تقرر حظر التجوال في المحافظتين بالإضافة إلى إدارتي رابرين وكرميان"، مبينة أن "الحظر يسري من منتصف ليلة اليوم 8 كانون الاول 2020، وحتى منتصف ليلة يوم غد الاربعاء 9 كانون الاول 2020".  

وعزت اللجنة سبب اتخاذ هذا القرار الى "حفظ الأمن" وسط الاحداث التي تشهدها بعض مناطق محافظة السليمانية.

وأدانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" في وقت سابق اليوم الثلاثاء أعمال عنف واسعة النطاق تخللت احتجاجات على تأخر صرف الرواتب في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان.

وتشهد محافظة السليمانية احتجاجات منذ الأسبوع الماضي على تأخر صرف رواتب الموظفين تخللتها أعمال عنف خلفت ضحايا ومصابين من المتظاهرين وأفراد الأمن، إضافة إلى حرق مقرات حزبية وحكومية.

 

 

related

حادث سير مروّع يخلف إصابات في السليمانية

Date: 2020-10-06 19:10:35
حادث سير مروّع يخلف إصابات في السليمانية

السليمانية تسجل رقما قياسيا في عدد الاصابات بكورونا خلال ساعات

Date: 2020-06-08 23:49:53
السليمانية تسجل رقما قياسيا في عدد الاصابات بكورونا خلال ساعات

إلقاء القبض على "داعشي" في السليمانية

Date: 2020-03-16 19:11:02
إلقاء القبض على "داعشي" في السليمانية

مطارات كوردستان تبدأ باجراء الفحوصات: لا توجد أي اصابة بفيروس كورونا

Date: 2020-01-29 19:28:23
مطارات كوردستان تبدأ باجراء الفحوصات: لا توجد أي اصابة بفيروس كورونا

زراعة السليمانية تتحدث عن تلوث محصول الرقي بالمواد الكيمياوية

Date: 2019-08-17 19:10:01
زراعة السليمانية تتحدث عن تلوث محصول الرقي بالمواد الكيمياوية

بالصور.. إغلاق شوارع السليمانية بالكتل الكونكريتية والتراب

Date: 2020-06-01 19:36:14
بالصور.. إغلاق شوارع السليمانية بالكتل الكونكريتية والتراب

كوردستان تعلن اصابة جديدة بفيروس كورونا في السليمانية

Date: 2020-03-10 09:33:49
كوردستان تعلن اصابة جديدة بفيروس كورونا في السليمانية

السليمانية.. مهرجان المنتجات الزرعية المحلية في صور

Date: 2020-11-06 18:14:23
السليمانية.. مهرجان المنتجات الزرعية المحلية في صور