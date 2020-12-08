إثر احتجاجات دامية.. فرض حظر التجوال بين بمحافظتين وإدارتين في كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت السلطات في السليمانية وحلبجة بإقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، فرض حظر للتجوال بين المحافظتين والمدن المحيطة بهما.

وقالت اللجنة الأمنية العليا في السليمانية وحلبجة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "تقرر حظر التجوال في المحافظتين بالإضافة إلى إدارتي رابرين وكرميان"، مبينة أن "الحظر يسري من منتصف ليلة اليوم 8 كانون الاول 2020، وحتى منتصف ليلة يوم غد الاربعاء 9 كانون الاول 2020".

وعزت اللجنة سبب اتخاذ هذا القرار الى "حفظ الأمن" وسط الاحداث التي تشهدها بعض مناطق محافظة السليمانية.

وأدانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" في وقت سابق اليوم الثلاثاء أعمال عنف واسعة النطاق تخللت احتجاجات على تأخر صرف الرواتب في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان.

وتشهد محافظة السليمانية احتجاجات منذ الأسبوع الماضي على تأخر صرف رواتب الموظفين تخللتها أعمال عنف خلفت ضحايا ومصابين من المتظاهرين وأفراد الأمن، إضافة إلى حرق مقرات حزبية وحكومية.