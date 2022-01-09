سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اعلان النتائج الاولية للتحقيق بوفاة سجين في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-09T10:06:33+0000
اعلان النتائج الاولية للتحقيق بوفاة سجين في السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كوردستان، كويستاني محمد، يوم الأحد، عن النتائج الأولية للتحقيق بوفاة نزيل في سجن إصلاح الكبار في السليمانية.

وقالت محمد خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن النتائج الأولية التي توصلت اليها اللجنة المكلفة من قبل الوزارة للتحقيق بوفاة السجين، وكذلك نتائج مديرية التحقيقات، بالإضافة إلى كاميرات المراقبة، جميعها تؤكد أنها حالة انتحار.

واستدركت بأن نتائج التحقيق النهائية الرسمية سيتم الإعلان عنها بعد إتمام التحقيق بصورة كاملة.

من جانب اخر، أكدت الوزيرة أن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وافق على إنشاء سجن إصلاحي كبير في أطراف مدينة أربيل يستوعب خمسة الاف سجين وذلك لفك الزخم الحاصل في السجون الإصلاحية في محافظات الاقليم بسبب كثرة أعداد المحكومين.

هذا وقد اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كوردستان أمس السبت الماضي عن وفاة نزيل في سجن إصلاح الكبار في السليمانية دون ذكر أسباب الوفاة.

related

عاصمة اقليم كوردستان تعدُّ مشروعاً لتحقيق الأمن الغذائي

Date: 2020-05-19 13:01:32
عاصمة اقليم كوردستان تعدُّ مشروعاً لتحقيق الأمن الغذائي

كوردستان تعتزم إطلاق مشروعين إستثماريين أحدهما مدينة صناعية والآخر منطقة تجارية حرة

Date: 2021-11-09 07:49:05
كوردستان تعتزم إطلاق مشروعين إستثماريين أحدهما مدينة صناعية والآخر منطقة تجارية حرة

في أربيل.. اعتقال شخص بعد ساعات من ترويجه المخدرات بحساب وهمي بالفيسبوك

Date: 2019-08-07 19:47:53
في أربيل.. اعتقال شخص بعد ساعات من ترويجه المخدرات بحساب وهمي بالفيسبوك

برلمان كوردستان يندد بتصريحات ومواقف ضد فرنسا: لا تعبر عن رأي شعبنا

Date: 2020-10-28 09:43:41
برلمان كوردستان يندد بتصريحات ومواقف ضد فرنسا: لا تعبر عن رأي شعبنا

إقليم كوردستان يوافق على قرابة 200 مشروع لبناء 175 الف وحدة سكنية

Date: 2021-09-07 10:15:03
إقليم كوردستان يوافق على قرابة 200 مشروع لبناء 175 الف وحدة سكنية

مجلس الوزراء: نعمل على توحيد وتنظيم إيرادات الإقليم ومنها واردات النفط

Date: 2020-02-12 13:29:21
مجلس الوزراء: نعمل على توحيد وتنظيم إيرادات الإقليم ومنها واردات النفط

اقليم كوردستان يعلن حظراً للتجوال خلال أيام عيد الفطر

Date: 2021-04-28 16:14:08
اقليم كوردستان يعلن حظراً للتجوال خلال أيام عيد الفطر

بارزاني يبحث مع السفير الهندي أربعة ملفات

Date: 2021-07-06 10:20:51
بارزاني يبحث مع السفير الهندي أربعة ملفات