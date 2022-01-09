اعلان النتائج الاولية للتحقيق بوفاة سجين في السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كوردستان، كويستاني محمد، يوم الأحد، عن النتائج الأولية للتحقيق بوفاة نزيل في سجن إصلاح الكبار في السليمانية.

وقالت محمد خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن النتائج الأولية التي توصلت اليها اللجنة المكلفة من قبل الوزارة للتحقيق بوفاة السجين، وكذلك نتائج مديرية التحقيقات، بالإضافة إلى كاميرات المراقبة، جميعها تؤكد أنها حالة انتحار.

واستدركت بأن نتائج التحقيق النهائية الرسمية سيتم الإعلان عنها بعد إتمام التحقيق بصورة كاملة.

من جانب اخر، أكدت الوزيرة أن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وافق على إنشاء سجن إصلاحي كبير في أطراف مدينة أربيل يستوعب خمسة الاف سجين وذلك لفك الزخم الحاصل في السجون الإصلاحية في محافظات الاقليم بسبب كثرة أعداد المحكومين.

هذا وقد اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كوردستان أمس السبت الماضي عن وفاة نزيل في سجن إصلاح الكبار في السليمانية دون ذكر أسباب الوفاة.