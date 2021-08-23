اعلان "الحملة الكوردستانية إزاء 100 عام من استبداد الدولة العراقية"

شفق نيوز/ أطلقت في أربيل، يوم الإثنين، "الحملة الكوردستانية إزاء 100 عام من استبداد الدولة العراقية".

وطالب منظمو الحملة من الدولة العراقية بـ"تقديم التعويضات المادية والمعنوية على الاضرار التي لحقت بالشعب الكوردي والمكونات الاخرى جراء السياسات الخاطئة للحكومات العراقية وبالاخص في فترة حكم البعث وتنظيم داعش".

وجاء في البيان الذي تلاه منظم الحمل ازاد جندياني "هناك اضرار مادية ومعنوية جسيمة لحقت بالشعب الكوردي والمكونات الاخرى وبالاخص بعد حكم البعث وداعش، هناك آلاف من ضحايا الانفال والبارزانيين وحلبجة والفيليين وتهجير آلاف القرى وهدمها وابادة المسيحيين، بالإضافة إلى جرائم إبادة جماعية من قبل داعش ضد الايزيديين والكاكائيين".

وأضاف "أن الحملة تأتي ايضاً، مع إشارات إشارات واضحة بالعودة الى حكم العسكر في البلاد".

وبين أن "هذه الحملة لا تعتبر بديلا عن النضال السياسي للقوى والاحزاب وإنما تشمل كل أفراد الشعب الكوردستاني وهي حركة جماهيرية غير حكومية وغير حزبية".

وقال جندياني وهو قيادي سابق في الاتحاد الوطني الكوردستاني، "نوجه بالشكوى الى الرئاسات الثلاث في العراق ومجلس القضاء الاعلى، كما سنقوم بنقل الأمر الى بعثة الامم المتحدة والبعثات الدبلوماسية وجامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي".