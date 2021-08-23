سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اعلان "الحملة الكوردستانية إزاء 100 عام من استبداد الدولة العراقية"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-23T09:23:42+0000
اعلان "الحملة الكوردستانية إزاء 100 عام من استبداد الدولة العراقية"

شفق نيوز/ أطلقت في أربيل، يوم الإثنين، "الحملة الكوردستانية إزاء 100 عام من استبداد الدولة العراقية".

وطالب منظمو الحملة من الدولة العراقية بـ"تقديم التعويضات المادية والمعنوية على الاضرار التي لحقت بالشعب الكوردي والمكونات الاخرى جراء السياسات الخاطئة للحكومات العراقية وبالاخص في فترة حكم البعث وتنظيم داعش".

وجاء في البيان الذي تلاه منظم الحمل ازاد جندياني "هناك اضرار مادية ومعنوية جسيمة لحقت بالشعب الكوردي والمكونات الاخرى وبالاخص بعد حكم البعث وداعش، هناك آلاف من ضحايا الانفال والبارزانيين وحلبجة والفيليين وتهجير آلاف القرى وهدمها وابادة المسيحيين، بالإضافة إلى جرائم إبادة جماعية من قبل داعش ضد الايزيديين والكاكائيين".

وأضاف "أن الحملة تأتي ايضاً، مع إشارات إشارات واضحة بالعودة الى حكم العسكر في البلاد".

وبين أن "هذه الحملة لا تعتبر بديلا عن النضال السياسي للقوى والاحزاب وإنما تشمل كل أفراد الشعب الكوردستاني وهي حركة جماهيرية غير حكومية وغير حزبية".

وقال جندياني وهو قيادي سابق في الاتحاد الوطني الكوردستاني، "نوجه بالشكوى الى الرئاسات الثلاث في العراق ومجلس القضاء الاعلى، كما سنقوم بنقل الأمر الى بعثة الامم المتحدة والبعثات الدبلوماسية وجامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي".

related

حكومة اقليم كوردستان تؤشر مشاكل للتعداد السكاني بمناطق وتضع شرطا لدعم العملية

Date: 2020-02-03 10:56:33
حكومة اقليم كوردستان تؤشر مشاكل للتعداد السكاني بمناطق وتضع شرطا لدعم العملية

إيران تسعى لحصر علاج مرضى اقليم كوردستان والعراق في مستشفياتها

Date: 2019-08-29 10:25:29
إيران تسعى لحصر علاج مرضى اقليم كوردستان والعراق في مستشفياتها

برلماني يقترح ان تشرف جهتان على إتفاق أربيل وبغداد بشأن موازنة 2021

Date: 2020-12-13 05:17:15
برلماني يقترح ان تشرف جهتان على إتفاق أربيل وبغداد بشأن موازنة 2021

عبد المهدي يعد الملف النفطي مع اقليم كوردستان "شائكا": نحل المشاكل بدون حيف

Date: 2019-11-07 17:00:16
عبد المهدي يعد الملف النفطي مع اقليم كوردستان "شائكا": نحل المشاكل بدون حيف

تركيا ترغب بزيادة التبادل التجاري مع العراق وإقليم كوردستان

Date: 2021-07-29 12:33:04
تركيا ترغب بزيادة التبادل التجاري مع العراق وإقليم كوردستان

كوردستان تعلن تسلم 14 راتبا من بغداد وتوضح الية دفعها وتطمئن موظفيها

Date: 2019-05-27 10:13:16
كوردستان تعلن تسلم 14 راتبا من بغداد وتوضح الية دفعها وتطمئن موظفيها

اقليم كوردستان يسمي ممثله للحوار الإستراتيجي بين العراق وامريكا

Date: 2020-06-03 17:29:43
اقليم كوردستان يسمي ممثله للحوار الإستراتيجي بين العراق وامريكا

الشيوعي الكوردستاني يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف العملية العسكرية التركية في الإقليم

Date: 2021-02-13 06:48:32
الشيوعي الكوردستاني يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف العملية العسكرية التركية في الإقليم