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اعضاء يقدمون طلبا لإدراج تأخير صرف الرواتب بجلسة برلمان الاقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-24T09:38:44+0000
اعضاء يقدمون طلبا لإدراج تأخير صرف الرواتب بجلسة برلمان الاقليم

شفق نيوز/ قدمّ اعضاء في برلمان إقليم كوردستان يوم الثلاثاء طلبا الى هيئة رئاسة البرلمان يتضمن إدارج فقرة تأخير صرف الرواتب اضافة الى الزيارة المقررة لوفد حكومة الاقليم الى بغداد على جدول اعمال جلسة غدا الاربعاء.

و وفقا للطلب المقدم من 21 برلمانيا فإنه "إستناداً الى المادة 48 الفقرة الرابعة من النظام الداخلي لبرلمان اقليم كوردستان نطالب بزيادة فقرات على جدول اعمال الجلسة رقم 10 الاعتيادية لفصل الخريف للسنة التشريعية الثانية والتي ستنعقد يوم الاربعاء المصادف 25 – 11 – 2020".

والفقرات التي طالب البرلمانيون الموقعون عليه يتضمن مناقشة مسألة تأخير صرف رواتب الموظفين اضافة الى زيارة وفد حكومة اقليم كوردستان المفاوض لبغداد بشأن الرواتب.

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