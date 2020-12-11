اعضاء معتصمون في برلمان اقليم كوردستان يخفقون في جمع تواقيع لعقد جلسة خاصة

شفق نيوز/ اعلن اعضاء معتصمون في مبنى برلمان اقليم كوردستان يوم الجمعة انهم اخفقوا في جمع التواقيع اللازمة لعقد جلسة لبرلمان الاقليم لمناقشة موضوع الاحتجاجات، وتأمين الرواتب والاسراع في تسوية الخلافات والقضايا العالة بين اربيل وبغداد منها مسألة الرواتب والموازنة العامة للعام 2021.

وقال علي حمه صالح عضو البرلمان عن حركة التغيير المشاركة بالحكومة الائتلافية في الاقليم بمؤتمر صحفي مشترك مع الاعضاء المعتصمين، "كان هدفنا جمع تواقيع 37 برلمانيا للدعوة المباشرة الى عقد جلسة وفق المادة (8) من النظام الداخلي للبرلمان"، مستدركا القول "للاسف جمعنا ولغاية الان تواقيع 29 برلمانيا وقد تواصلنا مع برلمانيين الا انه للاسف لم يوافقوا على الانضمام الى قائمة الموقعين".

وتوقع صالح ان الاوضاع في اقليم كوردستان في عام 2021 ستكون صعبة للغاية من الناحية السياسية والاقتصادية، داعيا حكومة الاقليم الى الاسراع في التوصل الى اتفاق مع بغداد بتسليم 250 الف برميل من النفط الخام يوميا، ونصف العائدات المالية للمنافذ الحدودية مقابل تمويل رواتب العاملين في القطاع العام بإقليم كوردستان.