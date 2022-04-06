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اعتماد 16 كانون الثاني يوماً للقضاء الكوردستاني

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-06T15:47:21+0000
اعتماد 16 كانون الثاني يوماً للقضاء الكوردستاني

شفق نيوز / أعلن مجلس القضاء الاعلى في اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تحديد الـ 16 من كانون الثاني من كل عام، يوماً للقضاء الكوردستاني.

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ، انه "ولإيلاء اهتمام بمهام ومسؤولية القضاء في اقليم كوردستان، فان المجلس حدد خلال اجتماعه المنعقد امس الثلاثاء 2022/4/5، تاريخ الـ 16 من شهر كانون الثاني من كل عام كيوم للقضاء الكوردستاني".

وأضاف البيان، ان "القرار جاء بعد اقتراح لإتحاد قضاة كوردستان"، مبينا ان "المقترح تم التصويت عليه بالاجماع على تحديد الـ 16 من شهر كانون الثاني من كل عام (يوم القضاء الكوردستاني)".

وتابع البيان، إن "اختيار هذا التاريخ يأتي بالتزامن مع تاريخ 1993/1/16 ذكرى تأسيس محكمة الاستئناف في اقليم كوردستان".

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