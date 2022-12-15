اعتقله الأمن العراقي.. مطالبات بتحقيق عاجل بوفاة موظف كوردي في كركوك

شفق نيوز / طالب نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، يوم الخميس، بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة بقضية وفاة موظف كوردي في محافظة كركوك، بعد اعتقاله من قبل الأمن الوطني، ومحاكمة الذين تسببوا بوفاته.

ودعا عبد الله، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن تشكل اللجنة على مستوى رئاسة جهاز الأمن الوطني للتحقيق في قضية أسباب وفاة الموظف الكوردي (عبد القادر صباح)، الذي يعمل في شركة توزيع المنتجات النفطية فرع كركوك".

وأوضح أن "الموظف جرى اعتقاله يوم أمس من قبل عناصر الأمن الوطني في محافظة كركوك"، مطالباً القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بـ"التدخل الفوري ومحاكمة الذين تسببوا بوفاته وتقديمهم إلى العدالة بأسرع وقت لينالوا جزاءهم بالقانون".

ووجه نائب رئيس المجلس، لجنة الأمن والدفاع النيابية، بـ"متابعة القضية والوقوف على ملابسات الحادث الأليم الذي هز مشاعر أهالي كركوك، وتقديم تقرير إلى رئاسة المجلس".