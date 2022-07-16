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اعتقلت مشاركين فيه.. شرطة أربيل تسيطر على "شجار" أمام إحدى مستشفيات الطوارئ

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-16T13:27:07+0000
اعتقلت مشاركين فيه.. شرطة أربيل تسيطر على "شجار" أمام إحدى مستشفيات الطوارئ

شفق نيوز / أعلنت مديرية شرطة أربيل، اليوم السبت، عن اعتقال عدد من الأشخاص بتهمة المشاركة في شجار اندلع أمام مستشفى طوارئ سقط فيه 6 أشخاص طعناً بالسكاكين.

وقالت مديرية شرطة محافظة أربيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "بلاغاً ورد إلى قسم شرطة النجدة بوقوع اشتباك أمام مستشفى الطوارئ"، مبيناً أن "القوات وصلت إلى مكان الحادث على الفور وتبين وقوع شجار بين العديد من الاشخاص سبب خلاف على موقع عمل ،مما أدى إلى طعن ستة أشخاص".

وأضاف البيان انه "تم نقل الجرحى الى المستشفى واعتقال عدة أشخاص بتهمة المشاركة في الشجار وفتح ملف التحقيق تمهيداً لإرسال المتهمين للمحكمة".

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