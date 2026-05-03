اعتقال 9 "دواعش" في السليمانية (فيديو)

أعلنت مديرية العمليات في مؤسسة أمن إقليم كوردستان (الأسايش)، يوم الأحد، اعتقال تسعة عناصر ينتمون إلى تنظيم "داعش"، خلال عمليات أمنية نُفذت في عدد من مناطق محافظة السليمانية.

وذكرت المؤسسة في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "مديرية العمليات العامة للأسايش، وبالتنسيق وتبادل المعلومات الاستخبارية الدقيقة مع الأجهزة الأمنية العراقية، تمكنت من تنفيذ سلسلة عمليات أمنية ضمن حدود (السليمانية، جمجمال، شارزور، وإدارة رابرين المستقلة)، أسفرت عن إلقاء القبض على 9 عناصر من تنظيم داعش".

وأضاف البيان أن "العمليات نُفذت خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 27 نيسان/ أبريل 2026، عبر عدة نشاطات أمنية منفصلة، وذلك بعد متابعة دقيقة وتحديد مواقع العناصر الإرهابية"، مبيناً أنه "تم القبض على جميع أفراد هذه المجموعة، الذين كانوا سابقاً من الناشطين ضمن تنظيم داعش".

وأشار إلى أن "جميع المعتقلين جرى توقيفهم وفق المادتين (2 و4) من قانون مكافحة الإرهاب، فيما لا تزال التحقيقات جارية معهم لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".