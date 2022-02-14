سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اعتقال 9 اشخاص شاركوا بشجار مسلح خلف اصابات في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-14T08:41:24+0000
اعتقال 9 اشخاص شاركوا بشجار مسلح خلف اصابات في السليمانية

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة السليمانية، يوم الاثنين، باعتقال تسعة أشخاص شاركوا بشجار مسلح خلف عددا من الاصابات في المحافظة.  

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن حي كاني سپيكه  في السليمانية شهد، الليلة الماضية، مشاجرة بين صاحب احد المحال التجارية وعدد من اشخاص، مبينة أن المشاجرة تطورت لاستخدام الاسلحة البيضاء ما أسفر عن إصابة اربعة اشخاص بجروح نتيجة تعرضهم لطعنات".

وأضافت، أن "مفارز الشرطة التابعة لمركز هواري شار حضرت على الفور الى مكان الحادث وتمكنت من  اعتقال 8 متهمين ومصادرة مركبة وقطعتي سلاح نوع كلاشينكوف ومسدس وسكاكين"، لافتة إلى أن "جهود مركز شرطة هواري أدت أيضاً لالقاء القبض على متهمٍ اخر على خلفية الحادث".

وأوضح البيان، أن "مجموع الذين تم القاء القبض عليهم بلغ تسعة اشخاص وهم موقوفون بأمر من قاضي التحقيق"، مشيراً إلى أن  "التحقيق مستمر في ملابسات الحادثة".

 

related

القبض على أربعة أشخاص هاجموا نادياً ليلياً في السليمانية

Date: 2020-02-13 23:01:30
القبض على أربعة أشخاص هاجموا نادياً ليلياً في السليمانية

قاموا بالاعتداء على طالب ووالده.. الاسايش تلقى القبض على مجموعة مسلحة

Date: 2021-12-24 14:22:53
قاموا بالاعتداء على طالب ووالده.. الاسايش تلقى القبض على مجموعة مسلحة

لواء حماية السليمانية ينأى بنفسه عن الشجار المسلح مع نجل قيادي بالإتحاد الوطني

Date: 2021-02-07 05:41:11
لواء حماية السليمانية ينأى بنفسه عن الشجار المسلح مع نجل قيادي بالإتحاد الوطني

اعتقال مطلقي النار على مقر للديمقراطي في السليمانية

Date: 2019-09-22 16:58:15
اعتقال مطلقي النار على مقر للديمقراطي في السليمانية

القبض على متهم صدر بحقه 12 أمراً في السليمانية

Date: 2019-05-22 18:45:15
القبض على متهم صدر بحقه 12 أمراً في السليمانية

آسايش السليمانية تعتقل عشرات الأشخاص خضعوا لتدريبات عسكرية غير قانونية

Date: 2021-09-11 05:24:44
آسايش السليمانية تعتقل عشرات الأشخاص خضعوا لتدريبات عسكرية غير قانونية

السليمانية تعلن العثور على جثة امرأة واعتقال قتلة شابين بالسلاح الأبيض

Date: 2020-11-14 09:55:26
السليمانية تعلن العثور على جثة امرأة واعتقال قتلة شابين بالسلاح الأبيض

إعتقال رئيس مؤسسة "ناليا" في مطار السليمانية بعد عودته من السويد

Date: 2020-12-25 08:57:06
إعتقال رئيس مؤسسة "ناليا" في مطار السليمانية بعد عودته من السويد