اعتقال 9 اشخاص شاركوا بشجار مسلح خلف اصابات في السليمانية

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة السليمانية، يوم الاثنين، باعتقال تسعة أشخاص شاركوا بشجار مسلح خلف عددا من الاصابات في المحافظة.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن حي كاني سپيكه في السليمانية شهد، الليلة الماضية، مشاجرة بين صاحب احد المحال التجارية وعدد من اشخاص، مبينة أن المشاجرة تطورت لاستخدام الاسلحة البيضاء ما أسفر عن إصابة اربعة اشخاص بجروح نتيجة تعرضهم لطعنات".

وأضافت، أن "مفارز الشرطة التابعة لمركز هواري شار حضرت على الفور الى مكان الحادث وتمكنت من اعتقال 8 متهمين ومصادرة مركبة وقطعتي سلاح نوع كلاشينكوف ومسدس وسكاكين"، لافتة إلى أن "جهود مركز شرطة هواري أدت أيضاً لالقاء القبض على متهمٍ اخر على خلفية الحادث".

وأوضح البيان، أن "مجموع الذين تم القاء القبض عليهم بلغ تسعة اشخاص وهم موقوفون بأمر من قاضي التحقيق"، مشيراً إلى أن "التحقيق مستمر في ملابسات الحادثة".