اعتقال 68 مخالفاً خرقوا قانون حظر الصيد في بحيرة سد الموصل

شفق نيوز/ أعلنت قوات البيشمركة لحماية البيئة في محافظة دهوك، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على 68 مخالفاً، وذلك بسبب خرقهم لقانون حظر الصيد في بحيرة سد الموصل.

وقال مسؤول طوارئ قوات البيشمركة لحماية البيئة المقدم رمضان سياري، لوكالة شفق نيوز، إن "قوات حماية البيئة نفذت حملة مكثفة أسفرت عن إلقاء القبض على 68 شخصا خلال فترة زمنية لم تتجاوز 72 ساعة وذلك بعد قيامهم بمخالفة القوانين المتعلقة بحظر الصيد من خلال ممارسة صيد الأسماك في بحيرة سد الموصل بالرغم من أن قرار منع الصيد ما زال ساريا حتى العشرين من شهر حزيران الحالي".

وأضاف أن "الفرق الميدانية التابعة لهم تمكنت من ضبط اولئك المخالفين وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسماك المصطادة تجاوزت 400 كيلوغرام، إضافة إلى الاستيلاء على أكثر من 300 قطعة من الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات الصيد غير القانونية، وشملت المضبوطات صنارات وشباك صيد ومولدات تستخدم لدفع القوارب داخل المياه".

وأوضح المقدم سياري أن "هذا العام شهد ارتفاعا ملحوظاً في حالات المخالفة المتعلقة بصيد الأسماك مقارنة بالعام الماضي حيث تم تسجيل عدد أكبر من الانتهاكات البيئية من بينها إلقاء القبض على 122 شخصا خلال موسم المنع الحالي إضافة الى مصادرة كميات ضخمة من أدوات الصيد المختلفة التي استخدمت في انتهاك القرار الرسمي".

وأكد أن "السلطات ستتخذ إجراءات قانونية مشددة بحق الأشخاص الذين يكررون هذه المخالفات"، مشيراً إلى أن "ملفاتهم ستحال إلى المحاكم المختصة لاتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم وفقا للقوانين النافذة".

يذكر أن حكومة إقليم كوردستان كانت قد أصدرت قراراً رسمياً يقضي بمنع صيد الأسماك في المياه الداخلية ابتداء من العشرين من شهر آذار/مارس الماضي، وحتى العشرين من شهر حزيران/يونيو الحالي، وذلك بهدف حماية الثروة السمكية من الاستنزاف والحفاظ على التوازن البيئي في المنطقة.