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اعتقال 6 أشخاص وضبط كمية كبيرة من المخدرات في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-03T15:35:31+0000
اعتقال 6 أشخاص وضبط كمية كبيرة من المخدرات في أربيل

شفق نيوز/  اعلنت مديرية مكافحة المواد المخدرة في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن ضبط 42 الف شريط حبوب وحقن مخدرة مع اعتقال ستة اشخاص متورطين بالمتاجرة بها.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بعد متابعة ومعلومات دقيقة تمكنت المديرية في ليلة 31 تموز الماضي في مدينة اربيل من ضبط 26.032 شريط من الحبوب المخدرة المتنوعة و7.190 الف حقنة متنوعة قسم منها مخدرة". 

واشار البيان الى القاء القبض على خمسة متهمين وهم كل من (ر.ح.م)، (د. م. ج)، (ر. ع. ج)، (د. م. ر) و (ع. م. ح).

واضاف البيان ان تلك الحبوب والحقن تم تهريبها الى داخل مدينة اربيل، بقصد توزيعها. 

وتابع البيان انه في 2 اب الجاري وفي ناحية خليفان تم ضبط 9.384 علبة حبوب مخدرة مهربة، وتم اعتقال متهم باسم (ص. س ع) ويتاجر ببيع الحبوب المخدرة.

ونوه البيان الى ان المتهمين محتجزون استنادا الى المادة 25 من قانون المواد المخدرة وتم تحويلهم الى القضاء وفتح اوراق تحقيقية بقضاياهم.

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