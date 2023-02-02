اعتقال 6 ارهابيين في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية استخبارات وأمن محافظة السليمانية التابعة لوزارة الدفاع الاتحادية اليوم الخميس اعتقال عدد من الإرهابيين المطلوبين بالتعاون مع القوات الأمنية في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "استمرارا لأعمال وأنشطة مديرية المخابرات والأمن في السليمانية لحماية أمن ومنازل المواطنين تم اعتقال (6) من المطلوبين من قبل قوات مديرية المخابرات والأمن في السليمانية التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع قوات جهاز أمن إقليم كردستان والمديرية العامة لمكافحة الإرهاب و مديرية اسايش السليمانية.

واضاف البيان ان اثنين من المتهمين هم أفراد من عائلة واحدة وجميع المتهمين مطلوبون بموجب المادة 4 من الإرهاب من قبل محاكم تحقيق بغداد وصلاح الدين وديالى ومديريات المخابرات ومكافحة الإرهاب في هذه المحافظات.