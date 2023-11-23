اعتقال 5 متهمين وضبط قرابة 3 كيلوغرامات من المخدرات في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت مديرية مكافحة المخدرات التابعة لمجلس أمن إقليم كوردستان، يوم الخميس، بالقاء القبض على 5 متهمين وضبط قرابة 3 كيلوغرامات من المخدرات.

وقالت المديرية في بيان لها اليوم، إنه استمرارا لجهودها في مكافحة المخدرات، في يومي 21 و22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وخلال ثلاثة أنشطة وبعد استحصال قرار قاضي التحقيق في (الآسايش)، تم التمكن من إلقاء القبض على خمسة متهمين كانوا يتاجرون بالمخدرات.

وأضاف البيان أن أحد المتهمين الملقى القبض عليهم مطلوب دوليا، مشيراً إلى إلى ضبط 2 كيلو غرام و600 غرام من المواد المخدرة نوع (كريستال).

وتابع البيان أنه قد تم فتح ملف تحقيق مع المتهمين، وسيتم التعامل معهم وفق قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.