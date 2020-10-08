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اعتقال 5 أشخاص بحوزتهم 3 كلغ من "الكريستال" في رابرين

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-08T14:38:55+0000
اعتقال 5 أشخاص بحوزتهم 3 كلغ من "الكريستال" في رابرين

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش ادارة رابرين باقليم كوردستان، يوم الخميس، اعتقال خمسة اشخاص ضبطت بحوزتهم اكثر من ثلاثة كيلوغرامات من المواد المخدرة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان قواتها في اسايش قلعة دزة ومركز اسايش زلي، تمكنت من اعتقال ثلاثة اشخاص في ناحية اراوه كانت بحوزتهم كمية 2 كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة.

واشار البيان الى ان اسايش قلعة دزه تمكنت في نشاط اخر بالتعاون مع اسايش ايسيوه من اعتقال شخصين كانت بحوزتهم كمية من مادة الكريستال المخدرة عبارة عن كيلوغرام واحد ومائة غرام.


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