اعتقال 5 أشخاص بتهمة قطع الأشجار بشكل غير قانوني في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية، يوم الاثنين، القبض على خمسة أشخاص بتهمة قطع الأشجار الطبيعية بشكل غير قانوني في مناطق متفرقة من المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارزها تمكنت من اعتقال أربعة مواطنين ضمن حدود قرية جيشانة التابعة لناحية بكرجو، بعد ضبطهم أثناء قيامهم بقطع الأشجار الطبيعية".

ووفق البيان، تم أيضاً إلقاء القبض على مواطن آخر في حدود قرية كاني مردان التابعة لناحية شارباجير، بالتهمة ذاتها، في حين جرى فتح محضر تحقيق بحق جميع الموقوفين من قبل الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.