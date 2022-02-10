اعتقال 5 اشخاص بتهمة قتل شاب في كرميان

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة ادارة كرميان في اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن اعتقال خمسة متهمين بقتل شاب في مقتبل العمر بقضاء كلار.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم اعتقال خمسة متهمين بقتل شاب يدعى (ع. م. غ) من مواليد 2000، تم العثور على جثته في الثاني من شهر شباط/ فبراير الجاري، من اهالي ناحية رزكاري التابعة لقضاء كلار مركز ادارة كرميان قرب قلعة شيروانة.

واوضح البيان انه بعد التحقيقات ومتابعة كاميرات المراقبة الخاصة بقسم مكافحة الاجرام في كرميان، تم القاء القبض على المتهمين الخمسة واحتجازهم بأوامر قضائية وفقا للمادة 406 من قانون العقوبات وما زالت التحقيقات مستمرة معهم.