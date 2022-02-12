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اعتقال 5 اشخاص بتهمة العبث بمقاييس الكهرباء في اربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-12T19:56:06+0000
اعتقال 5 اشخاص بتهمة العبث بمقاييس الكهرباء في اربيل

شفق نيوز/ اعلنت لجان قائممقاميات مركز محافظة اربيل باقليم كوردستان، يوم السبت، عن اعتقال 5 اشخاص متلبسين بالتلاعب والعبث بالمقاييس الكهربائية الذكية في احد احياء العاصمة اربيل.

وجاء في بيان للجان ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد جمع المعلومات بشأن التلاعب بالمقاييس الكهربائية الذكية في احياء العاصمة اربيل، وبامر مباشر من المحافظ اوميد خوشناو، قامت اللجان مع شرطة البلدية بالقاء القبض على 5 اشخاص بتهمة التلاعب والعبث بالمقاييس الكهربائية الذكية في احد احياء مدينة اربيل.

واضاف البيان انه تم اعتقال المتهمين ومصادرة سيارتهم مع المعدات التي استخدموها في القيام بفعلتهم، مشيرا الى انه تم فتح تحقيق بالواقعة وسيتم تحويلهم الى المحكمة لينالوا جزاءهم وفقا للقانون.

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