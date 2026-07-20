اعتقال 4 تجار مخدرات وضبط 21 كيلوغراماً من الكريستال في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية/ كرميان

أعلنت مؤسسة أمن إقليم كوردستان، مساء اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على أربعة تجار مخدرات خلال عمليتين أمنيتين منفصلتين في السليمانية، وضبط و21 كيلوغراماً من مادة الكريستال و25 ألف حبة مخدرة، فيما اعتقلت شرطة إدارة كرميان متهم قام بتهديد عدد من النساء وابتزازهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مديرية الأمن العام في السليمانية نفذت العمليتين بعد متابعة وتحريات دقيقة، وتمكنت من مصادرة الكميات المضبوطة داخل حدود مدينة السليمانية.

وبينت أن إحدى العمليتين نُفذت يوم أمس الأحد، بعد متابعة وتحقيقات مكثفة وتم إلقاء القبض على اثنين من تجار المخدرات، وضبط 21 كيلوغراماً من مادة الأمفيتامين (الكريستال) بنوعيها الجاف والسائل.

وأشارت إلى أن العملية الأخرى نُفذت أمس الأول السبت، وأسفرت عن اعتقال اثنين من تجار المخدرات وضبط 25 ألف حبة مخدرة كانت قد أُدخلت إلى المدينة بطريقة غير قانونية بقصد ترويجها.

وأكدت المؤسسة أن المتهمين أُوقفوا وفق أحكام المادة 25 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 1 لسنة 2020، فيما لا تزال التحقيقات جارية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

بدوره قال المتحدث باسم شرطة كرميان، العقيد سوران محمد غريب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن إحدى النساء سجلت شكوى ضد شخص أقدم على تهديدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتباشر الجهات المختصة بجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة.

وأضاف أن قسم مكافحة الجريمة في كرميان تمكن، مساء أمس الأحد، من إلقاء القبض على المتهم الذي يُرمز لاسمه بالأحرف (م. م. س)، وبعد التحقيق معه اعترف بارتكاب الجريمة المنسوبة إليه.

وأوضح أن عملية تفتيش هاتف المتهم أسفرت عن العثور على صور لعدد من النساء، تبين أنه كان يستخدمها في تهديدهن وابتزازهن.

وأشار إلى أن المتهم أُوقف بقرار قضائي وفق المادة الثانية من قانون إساءة استخدام أجهزة الاتصالات، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.