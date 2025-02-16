اعتقال 35 تاجرا للمخدرات وضبط أكثر من 50 كغم من تلك المواد بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الأمن (الاسايش) العامة في اقليم كوردستان، يوم الأحد، إلقاء القبض على 35 تاجرا للمخدرات.

وقال الضابط في المديرية أركان عمر في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "قوات الاسايش تمكنت من ضبط 51 كيلوغراما من المواد المخدرة خلال عمليات أمنية حيث أن 49 كيلو غراما هي من مادة الكريستال كيلوغرامين من مادة الهيرويين".

وأضاف انه "خلال العمليات الأمنية تمكنت المديرية من القبض على 35 شخصا بتهمة الاتجار حيث أن عددا كبيرا منهم أجانب".