اعتقال 3 متهمين بإطلاق النار وسط أربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء الخميس، إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بإطلاق النار على خلفية مشكلة اجتماعية.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان قواتها القت القبض على ثلاثة متهمين بإطلاق النار على خلفية مشكلة اجتماعية تسببت اولاً بحدوث مشادة بينهم ومن ثم تطورت الى استعمال العنف واصابة شخصين بجروح .

واضاف البيان، أن الشرطة استطاعت بمدة وجيزة من القاء القبض على المتهمين الثلاثة وتسليمهم للعدالة، محذرا أي شخص من ان اطلاق النار والعنف سيعرض نفسه للتحقيق القانوني وسيعتقل استناداً إلى قانون العقوبات.

ولم يشر البيان الى هوية المتهمين، ولا إلى أسباب الخلاف.