اعتقال 3 أشخاص تسببوا بإطلاق نار واحداث فوضى داخل مستشفى في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية، اعتقال ثلاثة أشخاص تشاجروا واطلقوا النار في مبكر من صباح اليوم الجمعة داخل مستشفى شار في المدينة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة شفق نيوز، أنه "بعد الساعة الـ12 من ليلة أمس، توجّه ثلاثة أشخاص إلى مستشفى شار بحجة زيارة أحد المرضى، إلا أن الزيارة في ذلك الوقت لا يسمح بها قانوناً وبحسب التعليمات الرسمية، ما دفع عنصر الأمن التابع لشرطة المستشفى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ومنعهم من الدخول".

وأضاف، أن "أحد الموقوفين قدّم نفسه للطبيب المناوب على أنه مريض، بينما كان آخر تحت تأثير المشروبات الكحولية، وقد تسببوا بحالة من الفوضى والاعتداء على عنصر الأمن، حيث قام أحدهم بالاستيلاء على سلاح المنتسب وأطلق منه طلقة نارية قبل أن يفرّ من المكان".

وأشار البيان إلى أن "مفارز شرطة المستشفى تمكنت على الفور من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين، فيما ألقت مفارز شرطة الطوارئ التابعة للمديرية القبض على المتهم الثالث بعد فترة وجيزة في منطقة كردستان بمدينة السليمانية".

وأوضح البيان، أن "المتهمين الثلاثة هم (س.س) من مواليد 1969 و (ب.س.س) من مواليد 2006 و (ب.س.س) من مواليد 2004"، مبيناً أن "المتهمين تم توقيفهم بقرار من قاضي التحقيق وفق أحكام المادة (31/405) من قانون العقوبات العراقي، والتحقيقات معهم ما تزال مستمرة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة".