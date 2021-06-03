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اعتقال 3 تجار وضبط 16 كغم مواد مخدرة في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-03T20:01:56+0000
اعتقال 3 تجار وضبط 16 كغم مواد مخدرة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت سلطات مجمع معبر حاج عمران الحدودي في محافظة أربيل بإقليم كوردستان، يوم الخميس، اعتقال ثلاثة متهمين يتاجرون بالمواد المخدرة مع ضبط 16 كلغم من المواد المخدرة ومئات أشرطة الحبوب المخدرة.

وجاء ذلك خلال نشاط نفذته المديرية العامة لمكافحة المواد المخدرة ومركز مكافحة المخدرات في معبر حاج عمران الدولي، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأوضح بيان المجمع، أن "العملية أسفرت عن ضبط مادة مخدرة نوع (ترياك) و339 شريطا من الحبوب المخدرة من نوع (ترامادول) و50غم من (الكريستال)، و93 حبة مخدرة من نوع (B2) و72 حبة من نوع (كلونازبام) وكمية 42 حبة (البروزولام)".

وأشار البيان، إلى أن "المتهمين احتجزوا وفقا للمادة 25 من قانون المواد المخدرة، وفتحت أوراق تحقيقية بحقهم، وأحيلوا إلى قاضي التحقيق".

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