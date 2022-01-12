اعتقال 180 شخصا بتهم مخلة بالآداب في اربيل

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن اعتقال 180 شخصا بتهم القيام باعمال غير قانونية والخروج على الاداب العامة وتعاطي المواد المخدرة في احد الاماكن وسط المدينة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه "في اطار قرارات وزارة الداخلية ومحافظ اربيل لتنظيم النوادي الليلية، وبعد جمع المعلومات الكاملة بوجود مكان داخل مدينة اربيل تمارس فيه العديد من الاعمال غير القانونية والبعيدة عن التعليمات والخارجة عن الاداب العامة والمخالفة للقانون والاعراف، قامت قوات مديرية شرطة محافظة اربيل بالتنسيق مع مجلس امن اقليم كوردستان في وقت متأخر من لية امس لغاية صباح اليوم باعتقال 102 رجل و77 امرأة مع صاحب المكان.

واشار البيان الى انه تمت ايضا مصادرة كمية كبيرة من مستلزمات تعاطي المواد المخدرة والاجهزة الممنوعة والعديد من انواع الحبوب.

واضاف البيان انه تم فتح ملف للتحقيق مع المتهمين، مبينا انهم محتجزون الان وفقا لقرار القاضي وان الحملة ستستمر من قبل مديرية شرطة محافظة اربيل.