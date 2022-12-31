اعتقال 16 شخصاً اعتدوا على فتاة في السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية، يوم السبت، اعتقال عدة أشخاص اعتدوا على فتاة يوم امس في احدى مناطق المحافظة.

وقال المتحدث الرسمي باسم شرطة محافظة السليمانية سركوت احمد خلال موتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إنه "تم اعتقال 16 شاباً ممن قاموا بالاعتداء علي فتاة يوم امس في منطقة هواني، وتم ضبط عدد من الآلات الجارحة بحوزة المتهمين وقد تم توقيفهم بامر من قاضي التحقيق".

واشار احمد الى ان "التحقيقات جارية ومن الممكن ان يتم اعتقال عدد اخر من المشتبه بهم خلال التحقيق".

وعن الوضع الصحي لتلك الفتاة"، اكد احمد، ان "الشرطة لا تعرف شيء عنها كونها لم تقدم شكوى بحق من اعتدى عليها، وقال إنها "ليست من اهالي السليمانية لكنها تسكن في المحافظة".

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل مجموعة شباب وهو يلاحقون فتاة في منطقة هواني بمدينة السليمانية خلال مشاهدة عرض للدراجات النارية.

ويقول شهود عيان، إن الشباب المتواجدين هاجموا الفتاة بطريقة "قبيحة وغير حضارية، واستمروا بمطاردتها دون معرفة الأسباب.

ويظهر في الفيديو أن هؤلاء الشباب وجهوا الاهانات الى الفتاة بسبب شكل ملابسها، فيما تؤكد اللقطات الخاصة بالفتاة في الفيديو المنشور انها ترتدي ملابس عادية، وقد هربت وهي باكية .

ولاحقاً وجّهت حكومة إقليم كوردستان، السلطات الأمنية والقضائية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين قاموا بالإعتداء على الفتاة.