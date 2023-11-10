اعتقال 124 متهما بالتعاطي للمخدرات والاتجار بها في السليمانية

شفق نيوز/ أفادت مؤسسة الأمن "الآسايش" في إقليم كوردستان العراق، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على 124 شخصاً بتهمة الاتجار بالمخدرات والتعاطي، وذلك في محافظة السليمانية خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم، إنه "خلال الشهر الماضي وفي عدة عمليات ناجحة تم إلقاء القبض على 124 متهما بالتعاطي للمخدرات والاتجار بها في مدينة السليمانية وضواحيها".

وخلال الشهر ذاته تم ضبط 11 كغم، و24 غراما من المواد المخدرة من انواع (الكريستال، وهيروين، وتلياك، وحبوب الترامادول، وبذور الخشخاش)، وفقا للبيان.

وأشارت المؤسسة إلى أنه "في الوقت الراهن، تم إيقاف المتهمين بقرار القاضي ووفقا للمواد (25، 26، 30) من قانون مكافحة المخدرات، والمؤثرات العقلية"، مؤكدة أن التحقيقات ما تزال مستمرة معهم.

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه مديرية مكافحة المخدرات التابعة للمؤسسة، أنه من يوم 20 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ولغاية التاسع من الشهر الجاري ضبطت أكثر من 241 كغم من المخدرات، واعتقلت 49 شخصا يُشتبه بأنهم من كبار المتاجرين بالمخدرات".

وكانت مديرية مكافحة المخدرات في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان قد أعلنت، أمس الخميس، القاء القبض على عدد من تجار المخدرات الذين هم أعضاء في ثلاث شبكات كبرى للاتجار بتلك المواد.

وقال أركان عمر الضابط في المديرية بمؤتمر صحفي عقده أمس وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه تمت مصادرة آلاف الحبوب المخدرة واعتقال عدد من التاجر بتلك المواد ينتمون إلى ثلاث شبكات دولية للاتجار بالمخدرات، مؤكدا أنه بسبب القبض على اولئك المتاجرين تم تفكيك تلك الشبكات.

وأضاف أنه في احدى نشاطات المديرية وبالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات في العراق، وبعد تبادل المعلومات، تمكنوا من ضبط 160 كيلوغراما من الحبوب المخدرة.