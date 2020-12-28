اعتقال 1133 متهماً بتجارة المخدرات في كوردستان عام 2020

شفق نيوز/ أعلنت مدريرية مكافحة المخدرات في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن نشاطها خلال العام 2020، مشيرة إلى اعتقال 1133 متهماً وضبط 555 كلغم من المواد المخدرة في عموم الاقليم.

وقالت المديرية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "تم اعتقال 1133 شخصاً بتهمة الاتجار بالمخدرات، واطلاق سراح 88 منهم إلا أن قضاياهم مستمرة في المحاكم"، مشيرة إلى "توجيه التهم لـ916 شخصاً واطلاق سراح 57 منهم لعدم كفاية الادلة مع سجن 71 بقرار من محكمة الحدود".

وأضاف البيان أنه "الاستيلاء على 555 كيلو غرام من المواد المخدرة في الاقليم بانواعه المختلفة من هيروين وتليات وكريستان وحشيش وجاميكا"، مبيناً أنه "تم الاستيلاء على 2734 من الحبوب المخدرة بانواعها المختلفة".

وعن المبالغ المزورة قال بيان المديرية إنه "تم الاستيلاء على 10 ملايين دينار عراقي مع 65 الف دولار امريكي ومائة الف يورو"، في حين اشار الى "الاستيلاء على 82 سلاح كلاشينكوف و29 مسدساً مع قناص واحد وبرنو واحد وسلاح صيد واحد وناظور عدد 9".