اعتقال إيرانيين أحدهما كان متواجدا قرب منزل رجل الاعمال الكوردي الذي تعرض للقصف بأربيل

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فجر اليوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على إيرانيين اثنين للاشتباه بضلوعهما في التجسس لصالح الحرس الثوري في استهداف عدة مواقع مدينة في وقت متأخر من ليلة أمس في اربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الأهالي اعتقلوا ايرانيا في الساعة الـ11:00 من ليلة أمس داخل احد الجوامع في اربيل للاشتباه في التجسس حيث قاموا بتسليمه الى القوات الامنية.

الأهالي قاموا باعتقال هذا الشخص داخل الجامع و سلموه للقوات الأمنية.

وأضاف أن تم اعتقال شخص ايراني ثان داخل مقبرة بالقرب من منزل رجل الاعمال (بيشرو دزيي)، مبينا أن الإيراني المعتقل كان يحمل هاتفين نقالين.

وكان مصدر أمني مسؤول قد افاد في وقت سابق من صباح اليوم أن رجل أعمال معروف لقي حتفه جراء القصف الذي شنه الحرس الثوري الإيراني الذي استهدف به مواقع مختلفة في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن من بين الضحايا رجل الأعمال (بيشرو دزيي) حيث تم التأكد من وفاته هو وزوجته.

وكان المصدر ذاته قد أبلغ وكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم بأن عددا من الضربات استهدفت منزل رجل الأعمال الكوردي (بيشرو دزيي) صاحب مجمع "امباير" وعدد من الشركات التجارية والاستثمارية.

من جهته قال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني هيمن هورامي في منشور له على موقع "إكس"، إن الهجمات غير المبررة التي شنها الحرس الثوري الإيراني الليلة في أربيل ‏استهدفت منزلاً مدنياً . قد استشهد صاحب المنزل (بيشرو دزيي) وأربعة من أفراد أُسرته".

وكان الحرس الثوري قد اعلن مسؤوليته عن الضربات التي استهدفت اربيل وقال في بيان، إنها جاءت "ردًا على جرائم النظام الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية والتي كانت آخرها مقتل عدد من قادة الحرس بنيران صهيونية تم استهداف مقر تجسسي رئيسي للموساد في إقليم كردستان العراق وتم تدميره بالصواريخ الباليستية"

وأضاف البيان أنه "كان هذا المركز الصهيوني الرئيسي مسؤولاً مقرًا لتطوير وإطلاق عمليات التجسس وتخطيط الأنشطة الإرهابية في المنطقة ولاسيما ضد إيران".

وعدّ مجلس أمن إقليم كوردستان، فجر اليوم، القصف الصاروخي الذي شنّه الحرس الثوري الإيراني والذي استهدف به مناطق مدينة في مدينة اربيل "إنتهاكاً صارخاً لسيادة" الإقليم والعراق كافة.

وقال المجلس في بيان اليوم، إنه في الساعة 11:30 من ليلة 15 على 16 من شهر كانون الثاني 2024 قصف الحرس الثوري الإيراني بالصواريخ البالستية عدة مناطق بمدنية اربيل، ما أدى -للأسف وبحسب الحصيلة الأولية - الى استشهاد 4 مدنيين واصابة ستة آخرين بجروح بعضهم حالته الصحية غير مستقرة.

وأضاف البيان أن الحرس الثوري الإيراني أعلن أن الهجوم استهدف عدة مواقع لجماعات مناهضة لإيران، لافتا إلى أن هذا العذر لا أساس له ونحن نرفضه، وللأسف دائما ما يستخدمون أعذارا لا أساس لها للهجوم على أربيل.

وأكد البيان أن "أربيل كمنطقة مستقرة لم تكن أبدا مصدر تهديد لأي طرف".

وتابع البيان أن الضربات التي شنها الحرس الثوري على اربيل "انتهاك صارخ لسيادة الإقليم والعراق، و يتعين على الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي عدم الصمت إزاء هذه الجريمة".