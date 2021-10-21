اعتقال نحو خمسين لاعب قمار خلال أسبوع في دهوك

الخميس، عن تمكن قواتها من اعتقال 49 شخصا يمارسون لعب القمار، مشيرة الى ضبط كمية من الأدوات التي تستخدم في لعب القمار.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان قواتها تمكنت خلال الأسبوع الماضي وفي عدة أماكن، من اعتقال 49 شخصا يمارسون لعب القمار وفقا للمادة 389 من قانون العقوبات العراقي.

واشار البيان الى ان 21 متهما منهم اعتقلوا من قبل شرطة فرق النشاطات المدنية في دهوك في افرو سيتي، فيما تم اعتقال 17 متهما آخر من قبل مركز شرطة سرهلدان.

واوضح البيان ان قوات مركز شرطة نوروز تمكنت ضبط 9 أجهزة حاسبة دفترية (لاب توب) مع المشرفين على عصابات القمار، الذين كانوا ينظمون الانظمة الخاصة باللعب وكذلك تم اعتقال متهمين اثنين من قبل شرطة النشاطات المدنية ، مبينا ان جميع المتهمين اعترفوا بممارستهم القمار بمختلف أنواعه (البوكر والتيمو والنشرة).