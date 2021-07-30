اعتقال ناشطين في تظاهرات خانقين بتهم "غامضة"

شفق نيوز/ افاد ناشطون في خانقين بمحافظة ديالى، يوم الجمعة، باعتقال عدد من ناشطي التظاهرات التي شهدتها خانقين خلال الشهرين الحالي والماضي دون كشف السلطات عن التهم الموجهة إليهم.

وأبلغ ناشطون مراسل وكالة شفق نيوز بان "الاجهزة الامنية اعتقلت عددا من الاشخاص من ناشطي التظاهرات بينهم رباع رياضي بلعبة المواي تاي في منطقة بختياري دون كشف اسباب الاعتقال.

ولم يتضح عدد المعتقلين على الفور.

ودعا الناشطون، السلطات المحلية، إلى "الافراج عن المعتقلين وفق اطر القانون وحرية التعبير وبيان اسباب الاعتقال للرأي العام".

الى ذلك، اكد مصدر رسمي انتداب محام من قبل محكمة التحقيق في خانقين للدفاع عن المتظاهرين المعتقلين، مرجحا أن يتم الافراج عنهم بكفالة مطلع الاسبوع القادم.

شفق نيوز استفسرت لدى قائممقام القضاء دلير حسن والذي اكتفى بنفي الاعتقالات دون ان يدلي بمزيد من التفاصيل.

وشهدت خانقين خلال شهري حزيران وتموز موجة غضب واحتجاجات عارمة بسبب تردي الخدمات العامة وخاصة الكهرباء وماء الشرب.