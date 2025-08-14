اعتقال "مودل" أثارت ضجة داخل محطة وقود في أربيل

شفق نيوز- أربيل

اعلنت أسايش أربيل، يوم الخميس، عن اعتقال "مودل" وغلق محطة وقود، بسبب تصوير إعلان "أثار الاستياء".

وقالت الأسايش في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أمرا من قاضي التحقيق في جهاز أسايش أربيل، وبالتنسيق مع قائممقامية قضاء مركز أربيل، تم إلقاء القبض على المتهمة (س. د. م) وفق المادة الثانية من القانون رقم (6) لسنة (2008) الخاصة بسوء استخدام أجهزة الاتصال".

وأضافت "وذلك على خلفية نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأغراض إعلان تجاري لمحطة وقود في مدينة أربيل، الأمر الذي أثار استياء المواطنين والرأي العام"، مبينة "كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق محطة الوقود المذكورة وإغلاقها".