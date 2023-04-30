اعتقال مهدم القبور وحارق "القرآن" في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، القبض على متهم قام بهدم عدد من شواهد القبور وحرق القرآن في مقبرتين وسط المدينة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان "بعد حادثة تهديم وتحطيم عدد من شواهد القبور وحرق المصاحف في مقبرتي الشيخ أحمد، وعمر، بمدينة أربيل، بدأت فرق مديرية آسايش (أمن) أربيل بإجراء تحقيقاتها بهذا الصدد".

وأضاف البيان أن "بعد جمع المعلومات اللازمة تمكنت فرق المديرية من تحديد المتهم (ح.ص.م.ط) من مواليد عام 1986 من قاطني حي سيبردان بمدينة أربيل"

وأوضح أن "قوات الشرطة تمكنت اليوم الأحد، وبعد استحصال أمر من قاضي تحقيق الأسايش، من إلقاء القبض على المتهم الموما إليه"، لافتاً إلى أن "المتهم أقر بالقيام بتلك الأفعال التي اعتقل بسببها".

وقبل يومين، شهدت مقبرة الشيخ عمر، أحد أقدم المقابر في مدينة أربيل، حالة تشويه لعدد من قبور الموتى.

كما جاء في أحد المشاهد، إحراق المصحف (القرآن) ورميه على الأرض، في حالة غير مسبوقة تشهدها مدينة أربيل.

ووفق مراسل وكالة شفق نيوز، فإن المقبرتين قديمتين، وتضم في معظم أرضها رفات عائلات تركمانية، مرجحاً أن يصل عدد القبور المشوهة إلى "50 قبراً".